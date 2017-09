Air Berlin ruší lety, firme náhle ochorel veľký počet pilotov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. septembra (TASR) - Nesolventná nemecká letecká spoločnosť Air Berlin musela dnes zrušiť vyše stovku letov po tom, ako veľký počet pilotov pre údajnú chorobu nenastúpil do práce. Podľa médií je však za náhlou chorobou v skutočnosti protest pilotov, ktorí sa obávajú, či po zmene majiteľa neprídu o prácu.Druhé najväčšie nemecké aerolínie, ktoré pred mesiacom oznámili bankrot, dnes uviedli, že približne 200 pilotov z celkového počtu 1500, najmä kapitánov, pre chorobu nenastúpilo do práce. Vedenie spoločnosti tento krok pilotov odsúdilo a uviedlo, že priamo ohrozuje existenciu Air Berlin.povedal v reakcii na novú situáciu v spoločnosti prevádzkový riaditeľ firmy Oliver Iffert. Ako dodal, spoločnosť sa musí vrátiť k stabilnej prevádzke, ak chce, aby rokovania s investormi viedli k úspešnému výsledku.varoval.Zrušené lety znamenajú pre firmu stratu, čo znižuje jej atraktivitu v očiach potenciálnych kupcov. Výkonný riaditeľ Air Berlin Thomas Winkelmann z tohto dôvodu obvinil pilotov, žeAko uviedol, práve úspešné rokovania dávajú šancu na udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest.Air Berlin oznámil, že z približne 750 plánovaných letov musel vyše 100 zrušiť a požiadal pasažierov, aby si pred odchodom na letisko skontrolovali údaje o lete na webovej stránke spoločnosti. Zároveň dodal, že poškodeným cestujúcim ponúkneDenník Bild, ktorý dnešnú situáciu označil za "revoltu pilotov," napísal, že skutočným dôvodomje spor ohľadne ich budúcnosti po nástupe nového majiteľa. Podobný krok urobili piloti aj palubný personál minulý rok spoločnosti TUIfly, keď rokovala s Air Berlin o čiastočnej fúzii a zamestnanci firmy sa obávali, že by to viedlo k znižovaniu platov a rušeniu pracovných miest.Záujemcovia o Air Berlin musia svoje ponuky predložiť do 15. septembra a rozhodnutie sa očakáva o šesť dní neskôr. Favoritom je najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku Lufthansa, ktorá už uviedla, že má záujem o 90 zo 140 lietadiel. K lukratívnym aktívam patria aj vzletové a pristávacie pozície.