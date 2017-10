Air Berlin vykázali za 2. kvartál stratu, žiadajú odškodné od Etihad

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. októbra (TASR) - Skrachovaná letecká spoločnosť Air Berlin zverejnila svoje výsledky za 2. kvartál 2017. Upozornila však, že neposkytujú pravdivý alebo férový obraz o jej finančnej situácii, keďže sú za obdobie, v ktorom ju ešte podporoval majoritný akcionár Etihad Airways (ETAIR).Podľa týchto údajov čistá strata Air Berlin dosiahla v 2. štvrťroku 147,4 milióna eur. Kapitálová pozícia aerolínií bola na konci júna 2017 záporná na úrovni -1,95 miliardy eur, čo je nárast z -1,47 miliardy eur na konci roka 2016.Spoločnosť Air Berlin vyhlásila koncom augusta 2017 platobnú neschopnosť po tom, ako sa jej kľúčový akcionár ETAIR po rokoch strát rozhodol zastaviť jej financovanie. Hodnota aktív v účtovnej závierke Air Berlin tak už nie je platná, pretože aerolínie museli pristúpiť k výrazným odpisom.Konanie o platobnej neschopnosti sa začne koncom októbra alebo začiatkom novembra.Veľkú časť Air Berlin už kúpila najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku - Lufthansa. O predaji zvyšných častí rokujú veritelia s EasyJet a ďalšími záujemcami.Air Berlin najnovšie požaduje náhradu škody od Etihad Airways za to, že ju nechali skrachovať. Dúfa, že získa najmenej 10 miliónov eur, povedal Frank Kebekus, správca konkurznej podstaty Air Berlin, nemeckým novinám Rheinische Post.ETAIR vlastní takmer 30-% podiel v Air Berlin. Spoločnosť však prehodnocuje svoje európske investície, keďže nedosiahla očakávané zisky. Aj Alitalia, ďalšia z investícií Etihad, je v konkurze a hľadá záujemcov o kúpu.Air Berlin mohli aj po auguste pokračovať v prevádzke vďaka štátnej pôžičke vo výške 150 miliónov eur. Kebekus uviedol, že dopravca by ju mohol splatiť z výnosu z predaja väčšej časti majetku Lufthanse. Aerolínie ukončia všetky lety najneskôr 28. októbra.Majitelia dlhopisov Air Berlin v hodnote viac ako 600 miliónov pravdepodobne utrpia straty, keďže ich pohľadávky prídu na rad až po tom, ako iní veritelia, vrátane zamestnancov Air Berlin, dostanú svoje peniaze.Kebekus uviedol, že asi 4000 zamestnancov aerolínií by mohlo prísť o prácu, ak nedôjde k vytvoreniu prechodnej spoločnosti, ktorá by ich dočasne zamestnávala, kým si nenájdu prácu inde.