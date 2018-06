Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 8. júna (TASR) - Letecká spoločnosť Air France prepravila v máji menej ľudí pre štrajky, ktoré zastavili viaceré lety. Materskú skupiny Air France-KLM tak minulý mesiac podporila jej holandská dcéra KLM.Počet pasažierov francúzskych aerolínií Air France v máji klesol medziročne o 1,7 % na 4,27 milióna ľudí. Uviedli to v piatok vo svojom vyhlásení. Na úrovni celej skupiny však vzrástol počet cestujúcich o 1 % vďaka holandskej KLM.Francúzske odborové zväzy varovali vedenie spoločnosti, že leto môže byť. Zamestnanci Air France v máji odmietli platovú ponuku vedenia, v dôsledku čoho odstúpil zo svojho postu riaditeľ celej skupiny Air France-KLM Jean-Marc Janaillac. Nahradil ho dočasný triumvirát, ktorý nemá mandát pokračovať v rokovaniach. Odbory by tak mohli oznámiť nové štrajky. Konflikt obnovil napätie medzi francúzskou a holandskou leteckou spoločnosťou, ktoré sa spojili pred 14 rokmi.V máji KLM prepravili 2,98 milióna cestujúcich, o 2,7 % viac ako pred rokom. KLM tiež zvýšili svoj príjem na sedadlo a kilometer, čo je jeden z kľúčových ukazovateľ príjmov, zatiaľ čo celá skupina zaznamenala pokles pre problémy Air France. Napriek tomu riaditeľ KLM považuje oddelenie oboch aerolínií zaOdborári zastupujúci zamestnancov Air France od februára zorganizovali 15 štrajkov, z toho štyri na začiatku mája, čo stálo leteckú spoločnosť viac ako 400 miliónov eur. Žiadajú zvýšenie platov najmenej o 5 % v tomto roku, aby získali väčší podiel na vlaňajšom náraste zisku. Janaillac odišiel potom, ako väčšina zamestnancov hlasovala proti ponuke na zvýšenie miezd o 7 % počas štyroch rokov.Dočasná predsedníčka predstavenstva Anne-Marie Coudercová, tvrdia odborári. Nemá totiž mandát rozhodovať. Jej úlohou je nájsť náhradu za Janaillaca.Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire očakáva, že nový generálny riaditeľ bude vymenovaný do septembra.