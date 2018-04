Air France zrušil pre štrajk aj niekoľko budapeštianskych spojov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. apríla (TASR) - Francúzska letecká spoločnosť Air France zrušila niekoľko budapeštianskych leteckých spojov na utorok a na stredu, informovala v utorok agentúra MTI.V utorok nepoletia dva lety z Paríža do Budapešti (s príletom o 09.05 h a 22.55 h) a jeden do Paríža (s plánovaným odletom o 09.50 h).V stredu zrušil Air France spoj prilietajúci do maďarského hlavného mesta o 09.05 h a takisto nepoletia ani spoje do Paríža s plánovaným odletom o 06.20 h a 09.50 h.V utorok, ktorý je ôsmym dňom terajšieho štrajku zamestnancov Air France po minulotýždňových neúspešných rokovaniach, premáva 70 percent leteckých spojov. Aj tie ale majú meškania, píše MTI odvolávajúc sa na informácie stránky Budapest Airport.