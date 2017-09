Airbnb v Prahe zaberá už temer polovicu trhu s ubytovaním

Praha, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 4. septembra (TASR) - V historickom centre Prahy mnohí vlastníci bytov a domov ponúkajú ubytovanie turistom zo zahraničia. Ako ukazuje čerstvá štúdia českej vlády, len v Prahe 1 a 2 sa nachádza celkom 60.000 lôžok, ktoré vlastníci bytov pravidelne prenajímajú prostredníctvom on-line služby Airbnb, ktorá si od ľudí strháva poplatky za sprostredkovanie.Americká spoločnosť sa v českom hlavnom meste za posledných päť rokov rozrástla z necelých 700 až na vyše 18.000 bytov a domov. Vlastníci za ich prenájom ročne dostanú vyše 2 miliardy Kč (76,70 milióna eur), ktoré sú väčšinou nezdanené. To zodpovedá celej štvrtine ročného obratu v ubytovacích službách v Prahe.Štát si doteraz nevedel rady s neregulovanými službami, ktoré okrem Airbnb poskytuje napríklad alternatívna taxislužba Uber. Dlhoočakávaná analýza takzvanej zdieľanej ekonomiky, do ktorej obe firmy patria, má za cieľ ukázať možné riešenia. Štúdiu, ktorú majú k dispozícii české Hospodárske noviny (HN), dnes prerokuje kabinet premiéra Bohuslava Sobotku. Štúdia sa zamýšľa nad spôsobmi, ako poskytovateľov služieb zdieľanej ekonomiky začať regulovať a zdaňovať.Štúdia sa zaoberá predovšetkým firmou Airbnb, rozhodnutie o budúcnosti Uberu bolo ponechané na Európsky súdny dvor. Ten by mal ešte tento rok povedať, či je možné expandujúceho konkurenta taxislužieb regulovať podľa národných alebo celoeurópskych pravidiel.V dokumente sa ohľadom oboch firiem uvádza, že sa stali konkurentmi zástupcov tradičných odvetví v hlavnom meste, kde prevádzkujú väčšinu svojho českého podnikania. Podľa vlády je spoločnosť Uber prvá až tretia najväčšia taxislužba v Prahe.píše sa v štúdii, ktorú pre Úrad vlády spracovali ekonómovia z Vysokej školy podnikania a práva. Pražský trh s ubytovaním predstavuje vrátane kempov a ubytovní 149.000 lôžok.Sila Airbnb hotelom údajne až tak nevadí.uvádza šéf Asociácie hotelov a reštaurácií Václav Stárek, ktorého slová potvrdzujú aj čísla z vládneho dokumentu. Podľa nich sa počet nocí v hoteloch v Prahe zvýšil medziročne o 5,5 %. Od roku 2012 počet lôžok v troj- až päťhviezdičkových hoteloch stúpa. Preto nie je možné s určitosťou povedať, že Airbnb poškodzuje tradičné ubytovanie.Hotelieri spoločne s pražským magistrátom však najviac kritizujú, že vlastníci bytov, ktorí ich prenajímajú cez Airbnb, na rozdiel od hotelov často neplatia miestne poplatky ani dane.uviedol Stárek. Prvým monitorovacím nástrojom by mal byť plánovaný register, ktorý Praha spustí v polovici mesiaca a všetci tí, ktorí prenajímajú zdieľané byty, by sa mali zaregistrovať. Z databázy bude mesto môcť zistiť, kto si svoje obydlie prenajíma nárazovo, aby si privyrobil, a kto ho naopak využíva na špekulácie.Podľa predstaviteľa pražskej radnice Jana Wolfa Praha na nezaplatených miestnych poplatkoch ročne stratí až 120 miliónov Kč.myslí si.Potvrdzuje to aj správa vlády, podľa ktorej približne 15 % domácností tvorí 52 % pražského Airbnb trhu. Rekordér medzi nimi je majiteľom 54 nehnuteľností, ktorý každoročne na prenájmoch cez Airbnb získava vyše 40 miliónov Kč. Preto štúdia podľa vzoru Estónska navrhuje, aby Airbnb alebo Uber štátu povinne hlásili príjmy svojich prenajímateľov alebo vodičov. Finančná správa a úrady potom určia, koho a ako zdania. Len v prípade Airbnb by štát podľa analýzy ročne získal 500 miliónov Kč, z toho 50 miliónov Kč by pripadlo Prahe.Firma Airbnb nechce komentovať štúdiu.povedal pre HN európsky hovorca Airbnb Bernard D'heygere. Spoločnosť opakovane ocenila Prahu za jeden z najlukratívnejších trhov. Metropola však po vzore miest ako New York či Berlín presadzuje okrem jasnejších daňových pravidiel aj obmedzenie toho, koľko dní v roku budú môcť majitelia byty prenajímať turistom. Wolf hovorí o 100 dňoch.Airbnb tvrdí, že priemerný hostiteľ prenajíma byt 42 dní v roku a získa 40.000 Kč.(1 EUR = 26,077 CZK)