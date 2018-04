Airbus a Dassault budú spolupracovať na vývoji novej stíhačky

Dvojmotorové viacúčelové stíhacie lietadlo 4. generácie Dassault Rafale francúzskej výroby, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. apríla (TASR) - Výrobcovia lietadiel Airbus a Dassault v stredu ohlásili, že spoločne postavia novú európsku stíhačku.Šéf firmy Dassault Eric Trappier a šéf obrannej a vesmírnej divízie Airbusu Dirk Hoke na berlínskom leteckom salóne potvrdili, že budú spolupracovať na vývoji a výrobe stíhačiek novej generácie.povedal Trappier a dodal, že nové stíhačky by do roku 2035 alebo 2040 mali nahradiť stíhačky Eurofighter a Rafale.Obe spoločnosti teraz musia počkať na ďalšie kroky politických lídrov Nemecka, kde sídli divízia Airbus Defence and Space a Francúzska, kde sídli Dassault. Francúzsko a Nemecko sa dohodli na spoločnom vývoji nových stíhačiek už vlani, pričom nemecká kancelárka Angela Merkelová vtedy uviedla, že do polovice tohto roka by mal byť hotový časový rozvrh projektu.V minulosti si stíhačky oboch firiem konkurovali, keď Francúzsko používalo Rafale od Dassaultu a Nemecko Eurofighter od Airbusu.