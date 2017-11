Airbus čelí obvineniam z korupcie

Airbus 330-300 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toulouse 1. novembra (TASR) - Airbus, druhý najväčší výrobca civilných lietadiel na svete, sa dostal do zložitej situácie. Vo Francúzsku a vo Veľkej Británii prebieha voči nemu vyšetrovanie z korupcie. Ak sa dokáže, že objednávky na svoje lietadlá získaval podplácaním, hrozia mu vysoké pokuty. Určenie ich výšky je však viac otázkou rokov ako mesiacov.Ani vo vybavovaní objednávok sa mu celkom nedarí. Finančný šéf Airbusu Harald Wilhelm v utorok (31.10.) informoval, že problémy s motormi trvajú už veľmi dlho. Týkajú sa aj modernizovaného modelu A320neo, ktorý je obchodným šlágrom spoločnosti. Na model, ktorý sa vyznačuje úspornou prevádzkou, má Airbus tisícky objednávok.Avšak firma nesplní tohtoročný cieľ - odovzdať zákazníkom 200 lietadiel A320neo. Pochybnosti sú aj o plánovanej ročnej výrobe 720 lietadiel. O 40 strojov zaostáva za svojím rivalom, americkým Boeingom. Od roku 2019 chce Airbus dodávať najmenej 120 veľkokapacitných lietadiel A350.Nároky na vedenie Airbusu zvýšilo v tomto roku aj prevzatie výroby lietadiel na stredné trate od kanadského Bombardiera, ktorý sa dostal do krízy. Airbus za deväť mesiacov tohto roka odovzdal odberateľom 454 lietadiel. Medziročne ich bolo o osem menej.Airbusu sa nedarí ani v Spojených štátoch. Ich úradom v treťom štvrťroku nahlásil. Ide o záležitosti obchodu so zbraňami. Problémy nahlásil americkému ministerstvu zahraničných vecí.