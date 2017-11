Airbus chce vyvinúť a vyrábať novú stíhačku pre Nemecko a Francúzsko

Na ilustračnej foto stíhačka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toulouse 3. novembra (TASR) - Airbus, európsky výrobca civilných a vojenských lietadiel, nalieha na vlády Nemecka a Francúzska, aby sa krajiny urýchlene zapojili do vývoja novej spoločnej stíhačky.uviedol v piatok šéf zbrojárskej divízie Airbusu Dirk Hoke.Nemecko aj Francúzsko majú za 15 rokov vymeniť veľkú časť svojich bojových lietadiel. V nasledujúcich rokoch zastarajú ako morálne, tak aj technicky.uviedol Hoke a pokračoval:Šéf divízie Airbus Defence & Space sa domnieva, že jediný typ stíhačky nedokáže splniť všetky požiadavky na bojové lietadlá. Očakáva, že sa viaceré modely lietadiel dajú postaviť na spoločnom základe a budú schopné plniť špeciálne bojové úlohy.Aby sa dali zámery realizovať včas, na to treba už začiatkom budúceho roka prijať nevyhnutné strategické rozhodnutia.Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v júli oznámili, že ich krajiny budú v nasledujúcom období v zbrojárskej oblasti úzko spolupracovať. Ich zámer sa vzťahuje na nahradenie stíhačky Eurofighter od Airbusu vo výzbroji nemeckej armády a francúzskej stíhačky Rafale novým strojom od Airbusu.Harmonogram vývoja novej stíhačky by mal mať toulouský koncern hotový do polovice budúceho roka. Obe krajiny by mali spoločne vyvinúť aj nový tank a náboje pre delá.