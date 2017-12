Airbus možno postupne zastaví produkciu lietadla A380

Na snímke letová ukážka najväčšieho dopravného lietadla sveta Airbus A380. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Paríž 27. decembra (TASR) - Airbus načrtáva rezervný plán týkajúci sa budúcnosti najväčšieho dopravného lietadla na svete A380. Ak nezíska kľúčovú objednávku od dubajských aerolínií Emirates, zrejme postupne zastaví jeho výrobu, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so záležitosťou.Zdá sa, že prichádza chvíľa pravdy pre slabo sa predávajúce superjumbo len 10 rokov po tom, čo vstúpilo do prevádzky.povedal jeden zo zdrojov oboznámený s plánmi európskeho leteckého koncernu. Jeden dodávateľ dodal, že takýto krok by bol vzhľadom na slabý dopyt logický.Airbus aj Emirates sa nechceli k uvedeným informáciám vyjadriť. Airbus tiež odmietol komentovať, koľko ľudí pracuje na projekte. Ak aj nakoniec príde k zastaveniu produkcie, očakáva sa, že sa to stane len postupne, čo Airbusu umožní dodať objednané lietadlá, predovšetkým pre Emirates.Airbus má dostatok objednávok, aby pri aktuálnej rýchlosti produkcie vyrábal A380 do začiatku budúceho desaťročia, vyplýva z analýzy agentúry Reuters.Vývoj A380 stál 11 miliárd eur. Lietadlo dokáže prepraviť okolo 500 ľudí. Avšak dopyt po tomto štvormotorovom obrovi klesol, keďže letecké firmy si radšej vyberajú menšie dvojmotorové stroje, ktoré ľahšie naplnia a ktorých údržba je lacnejšia. Najväčším odberateľom sú aerolínie Emirates, ktoré si objednali 142 lietadiel A380, z ktorých už dostali vyše 100.Na novembrovom leteckom salóne v Dubaji však Airbus a Emirates začali rokovať o novej objednávke na ďalších 36 strojov A380 v celkovej výške 16 miliárd USD (13,50 miliardy eur). Diskusie by mali pokračovať, ale nič nenasvedčuje, že by sa objednávka mala podpísať v najbližšom čase.Aj ďalšie aerolínie, ako sú napríklad British Airways, vyjadrili záujem o A380, ale Airbus nechce nechať otvorené závody bez toho, aby mal istotu, že väčšina z potenciálnej objednávky Emirates bude platiť. Naopak, Emirates požadujú garanciu, že Airbus bude pokračovať v produkcii minimálne desaťročie, aby si ochránili svoju investíciu.(1 EUR = 1,1853 USD)