Airbus sa dostal do vážnych problémov v súvislosti s korupciou

Mníchov 7. októbra (TASR) - Airbus, európsky letecký a kozmický koncern, sa dostal na viacerých frontoch pod tlak pre podozrenie, že podplácal. Zamerala sa naň aj mníchovská prokuratúra.Šéf koncernu Tom Enders varoval osadenstvo pred dôsledkami, lebo ide o horibilné sumy. Uviedol, že firma je v smrteľnom nebezpečenstve.Nekalé praktiky Airbusu sa vyšetrujú aj vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. V Mníchove sa podľa spravodajského magazínu Spiegel proti koncernu už pripravuje žaloba. Údajne v ňom boli čierne fondy na získavanie objednávok na predaj civilných a vojenských lietadiel.Prostriedky z fondov sa využili viac ako stokrát. Financie plynuli do Rakúska, Indonézie, Kazachstanu a Číny, ale aj do Saudskej Arábie či Rumunska. Úplatky sa mali vyplatiť v trojmiestnej miliónovej sume v eurách.Vedenie Airbusu sa teraz pokúša pripraviť zamestnancov na zlé správy. Enders v liste osadenstvu napísal, žeAirbus sa v uplynulých rokoch zrejme podplácal. Úplatky sa poskytovali prostredníctvom externých poradcov. Pod tlakom okolností sa firma uchýlila k samoudaniu. Nasledovala vlna vyšetrovaní, ktorá odhalila mnoho podozrivých momentov v jej činnosti.Či mníchovská prokuratúra podá žalobu, nebolo v piatok (6.10.) ešte jasné. Pre agentúru Reuters uviedla len to, že sa vyšetrovanie dostalo do záverečnej fázy.Vyšetruje sa najmä sprenevera. Z nej je obvinených 16 osôb. Enders medzi nimi nie je.Situácia je vážna už určitý čas. Nebola náhoda, že koncern so sídlom v Toulouse v máji angažoval bývalého nemeckého ministra financií Thea Waigla za poradcu pre boj s korupciou. Je súčasťou nezávislého kontrolného grémia, ktoré má odhaliť narušovanie etických pravidiel platných vo firme.