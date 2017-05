Aj akordeón môže mať moderný zvuk, na scénu prichádzajú legendárne hity v nových aranžmánoch

BRATISLAVA 17. mája - Akordeón sa širokej verejnosti do pamäte vryl vďaka folklóru, či tangu. Nevidomý slovenský hudobník dal tomuto nástroju nový rozmer.





Životom skúšaný hudobný virtuóz

Legendárne i súčasné hity

Na ľudovky zabudnite. Na scénu prichádza zvuk akordeónu zapasovaný do slovenských legendárnych hitov a zahraničných skladieb. O spevácku interpretáciu skladieb sa postará slovenská spevácka špička.Galakoncert Slovak Accordion Orchestra sa po prvýkrát uskutoční 09. júna 2017 v domácich Košiciach. Desiatky umelcov prijali výzvu a pripravili prerábky známych hitov, v ktorých bude dominovať práve akordeón.Návštevníci galakoncertu sa môžu tešiť na aranžmány legendárnych slovenských piesní, ale i zahraničných skladieb, ktorým dáva akordeón absolútne nový rozmer a ponúkne množstvo nečakaných zvukových kombinácií.Súčasťou Galakoncertu bude aj interaktívna projekcia vyjadrujúca príbeh akordeónového orchestra. Pódium bude patriť i slovenským top spevákom, ktorí svojimi hlasmi dych vyrážajúce predstavenie umocnia.Myšlienka vymaniť akordeón z „folklórnej škatuľky“ skrsla v hlave mladého akordeonistu Vladimíra Košíka. Tento bojovník dosiahol medzinárodné úspechy vo svete hudby, stal trojnásobným laureátom medzinárodných festivalov a so svojím hudobným nástrojom precestoval svet. A to napriek veľkej životnej prekážke.Slovenský virtuóz je totiž nevidiaci. O svoj zrak prišiel na hranici dospelosti. Život zariadil, že sa hudobník musí spoliehať na ďalšie zmysly.„Naučil som sa vnímať svet a ľudí okolo mňa nielen cez uši, ale aj cez ostatné zmysly. Mám možnosť spoznať ľudí aj po inej stránke než ako to je, keď sa človek díva na toho druhého iba zrakom. A aj preto nepovažujem moju slepotu za tragédiu, aj keď chcem ako všetci ľudia vidieť, ale považujem to v mnohých situáciách za výzvu a výhodu,“ okomentoval Košík svoj handicap.Talentovaný akordeonista prijíma i dáva skrz hudbu. „Keď hrám, vždy sa snažím prejaviť maximum svojich emócií a v maximálnej miere sa snažím tak vypovedať to, akú farbu momentálne vnímam, na koho v tej chvíli myslím. Rovnako vyjadrujem, čo chcem tomu človeku, alebo publiku povedať a aký pocit chcem zanechať.“Slovak Accordion Orchestra bol založený v r. 1987 na košickom konzervatóriu, svoje fungovanie ukončil v r. 2003. Vladimír Košík prejavil svoju lásku k akordeónu a v roku 2015 orchester opäť prebudil k životu.„Toto teleso sme sa aj s kolegami rozhodli obnoviť aj preto, že svojim zložením a zvukovou produkciou predstavuje niečo výnimočné, čo súčasný hudobný svet v mnohom obohatí a posunie hranice hudby do inej roviny. Priamo na podujatí, pomocou videoprojekcie, chceme priblížiť jedinečný príbeh nášho telesa a aj jeho budúcu víziu a pôsobenie v hudobnej brandži,“ prezradil Vlado Košík svoje ambície s orchestrom.Okrem samotného orchestra počas galakoncertu vystúpia i známe spevácke esá. Návštevníci sa môžu tešiť na ostrieľaného jazzmana Petra Lipu, populárneho speváka Lukáša Adamca, ktorý sa okrem titulu Slovenská Superstar teší účinkovaniu v niekoľkých televíznych projektoch. Nežnejšie pohlavie zastúpi pôvabná Mária Čírová.Obľúbená speváčka v sprievode akordeónov predstaví i nové aranžmá jej úspešného megahitu Unikát. Okrem vlastnej produkcie zaspieva legendárnu pieseň z dielne Modusu Veľký sen mora.Najvýraznejší slovenský jazzový spevák Peter Lipa publiku ,okrem ďalších piesní, ponúkne novú verziu skladby Balada o 4 koňoch. Lukáš Adamec zaspieva i skladbu Feeling Good od Michaela Bublé.Prítomným pesničkou Čardáš dvoch sŕdc pripomenie i velikána Karola Duchoňa. Jedného z najvýraznejších slovenských spevákov – Duchoňa si vystupujúci uctia i spoločným vystúpením – piesňou Šiel, šiel. Zaujímavým momentom programu bude i určite interpretácia skladby Oblivion od Astor Piazzolla.Galakoncert Slovak Accordion Orchestra bude výzvou pre všetkých účinkujúcich. Koncert tohto rozmeru je novinkou pre všetkých zainteresovaných. Všetci sa však zhodnú, že ide o unikátny projekt, z ktorého si divák odnesie nezabudnuteľný umelecký zážitok.