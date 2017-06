Aj Jordánsko obmedzilo vzťahy s Katarom

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Ammán 7. júna (TASR) - Jordánsko v utorok oznámilo, že obmedzuje diplomatické vzťahy s Katarom a zatvára miestnu redakciu katarskej televíznej stanice al-Džazíra.Rozhodnutie prišlo deň po tom, čo Saudská Arábia, Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn prerušili vzťahy s Katarom. Tieto štyri krajiny obvinili Katar, že poskytuje útočisko islamským extrémistom a podporuje regionálneho rivala Saudskej Arábie, Irán. Katar tieto obvinenia popiera.Saudská Arábia je kľúčovým finančným podporovateľom Jordánska, napísala tlačová agentúra AP.Hovorca jordánskej vlády Muhammad Mumaní uviedol v utorkovom vyhlásení, že cieľom rozhodnutia je zaistiť regionálnu stabilitu, lepšie koordinovať politiky arabských krajín a "ukončiť krízy v našom regióne".Medzičasom sa Kuvajt rozhodol stať sprostredkovateľom pri riešení diplomatickej krízy, ktorá sa vyvinula okolo Kataru. Vládca Kuvajtu, emir Sabáh Ahmad Džábir Sabáh, odletel v utorok popoludní z vlasti do Saudskej Arábie, kde sa pokúsi sprostredkovať ukončenie krízy.Emirov dvor označil cestu za "bratskú návštevu". Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia a SAE sa v súčasnosti snažia Katar izolovať. Obviňujú ho, že financuje teroristické skupiny a viac sa stará o dobré vzťahy so šiitským Iránom než so svojimi sunnitskými arabskými susedmi.Katar už skôr vyhlásil, že si želá, aby Kuvajt robil prostredníka pri riešení diplomatickej roztržky. V Katare sa nachádza už aj ománsky diplomat.