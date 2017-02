Aj keď chorých v ambulanciách ubúda, chrípka naďalej zatvára školy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) - Chorobnosť na chrípku presahuje úroveň epidémie aj naďalej vo všetkých krajoch. Chorých v ambulanciách však stále ubúda. Lekári tento týždeň nahlásili 68.102 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky.Chorobnosť na ARO v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,8 percenta. Najvyššia bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom. Najčastejšie ochoreli deti do päť rokov, informoval TASR hlavný hygienik SR Ján Mikas.Chrípku a jej podobné ochorenia diagnostikovali lekári u 9576 ľudí, chorobnosť klesla o 21,3 percenta. Najčastejšie ochoreli 15- až 19-roční. Pre chrípkové prázdniny museli zatvoriť 52 materských, 48 základných a dve stredné školy.Aj tento týždeň sa zaznamenali prípady akútneho respiračného ochorenia (SARI), a to u štyroch ľudí. Celkovo sa tak v rámci aktuálnej chrípkovej sezóny zaznamenalo 26 prípadov.Chrípková sezóna potrvá do apríla. Epidemiológovia radia v tomto období v rámci prevencie často vetrať, umývať si ruky, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.