Aj kresťania v Edelstale slávia v sobotu sviatok Troch kráľov

Bratislava/Edelstal 6. januára (TASR) – Katolíci, ktorých je v obci prevažná väčšina, ale i veriaci ďalších kresťanských cirkví slávia v sobotu sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov aj v rakúskej prihraničnej obci Edelstal. Ako pre TASR potvrdil poslanec v obecnom zastupiteľstve Dalibor Trebichalský, na sviatok Zjavenia Ježiša Krista ako Mesiáša, Božieho syna a Spasiteľa sa v obci dodnes dodržiavajú kresťanské tradície a zvyky takisto, ako aj pri ostatných kresťanských sviatkoch.uviedol Trebichalský, jediný Slovák v osemčlennej farskej rade, ktorá zastrešuje prípravu slávenia sviatkov v obci.V Edelstale majú iba jeden kostol, rímskokatolícky, kňazom je Chorvát, ktorý slúži omše v troch obciach – v Edelstale, Kittsee a Pame. Jeho pomocníkom je slovenský kňaz, omše sú však pravidelne v nemeckom jazyku. Liturgia po slovensky je len raz do mesiaca v Kittsee alebo v Pame. To však podľa Trebichalského nie je dôvod, prečo by veriaci nechodili pravidelne do kostola, obzvlášť vtedy, keď je veľký sviatok.doplnil Trebichalský.Sviatok Troch kráľov patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Počas slávnostných omší si veriaci 6. januára pripomínajú deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. Ústrednou témou tohto prikázaného sviatku je udalosť, keď traja mudrci z Východu, vedení svetlom hviezdy, prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a priniesli mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. Stalo sa tradíciou, že na Troch kráľov počas sv. omší kňazi požehnávajú trojkráľovú vodu so soľou, kriedu a tymian, čo sa dodnes dodržiava aj v rakúskych prihraničných obciach. V niektorých kostoloch sa vo sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov konajú trojkráľové koncerty alebo Betlehemské hry. V Edelstale sa popoludní zídu obyvatelia na novoročnom stretnutí so starostom a členmi obecnej rady.