Aj Lotyši utŕžili prvú prehru, nestačili na Švédov

Radosť švédskych hokejistov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín)



Švédsko - Lotyšsko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 10. Landeskog (Rask, E. Lindholm), 57. E. Lindholm (Rask). Rozhodovali: Lemelin (Rak.), Piechaczek (Nem.) - Šefčík (SR), Suominen (Fín.), vylúčení: 8:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Zostavy:



Švédsko: Läck – Stralman, Hedman, Holm, Brodin, J. Klingberg, Edler – E. Lindholm, Rask, Landeskog – Krüger, Söderberg, Omark – Eriksson Ek, W. Nylander, W. Karlsson – Nordström, J. Lundqvist, C. Klingberg



Lotyšsko: Merzlikins – Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Freibergs, Bindulis – Daugavinš, Džerinš, Roberts Bukarts – Sprukts, Rihards Bukarts, Indrašis – Skvorcovs, Girgensons, Keninš – Razgals, Pavlovs, Meija





Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 4 3 1 0 0 21:5 11

2. USA 4 3 0 0 1 15:7 9

3. Lotyšsko 4 3 0 0 1 8:4 9

4. Švédsko 4 2 0 1 1 13:8 7

---------------------------------

5. Nemecko 4 1 1 0 2 10:16 5

6. SLOVENSKO 4 0 1 2 1 9:12 4

7. Dánsko 4 0 1 0 3 6:16 2

8. Taliansko 4 0 0 1 3 4:18 1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 11. mája (TASR) - Hokejisti Švédska triumfovali vo svojom štvrtom zápase na MS nad Lotyšskom 2:0 a poskočili na 4. priečku v A-skupine. Lotyši po troch predchádzajúcich výhrach stratili na šampionáte prvé body.Severanov dostal do vedenia v 10. minúte Landeskog. Lotyši mohli vyrovnať najmä počas presiloviek, ale brankára Läcka neprekonali. Gólovú poistku pridal v 57. minúte Lindholm. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Peter Šefčík.Švédi si pred najbližším zápasom neoddýchnu ani 24 hodín a na ľad vykorčuľujú už v piatok od 16.15 proti Taliansku. Lotyši budú hrať v sobotu o 12.15 proti USA.Doterajšie výsledky nezdolaných Lotyšov vzbudzovali rešpekt a tí si verili aj na Švédov. Favoritovi v úvodných minútach veľa nedovolili a v 6. minúte sa neúspešne pokúsili využiť presilovku. Krátko po nej sa do početnej výhody dostali aj Švédi a hoci v nej neskórovali, po návrate Balinskisa išli do vedenia. V 10. minúte sa Landeskog natlačil z rohu klziska pred bránku a prepasíroval puk za Merzlikinsa - 1:0. Švédov to však až príliš upokojilo a v 13. minúte boli radi, že Girgensons nevyrovnal.Taktika Lotyšov založená na poctivej defenzíve robila Švédom problémy aj v druhej časti. Pomer striel bol v nej síce 12:3 pre favorita a Švédi mali aj jednu presilovku, no Lotyši držali po dvoch tretinách skóre 1:0.V prvej polovici tretej tretiny hrali Lotyši až štyrikrát presilovku, dokonca 96 sekúnd aj o dvoch hráčov, ale v nich len potvrdili, že táto disciplína im na šampionáte nejde podľa predstáv. Švédi sa ubránili aj v 56. minúte, keď lotyšský kapitán Daugavinš ani na dvakrát neprekonal Läcka. Tento moment Lotyšov veľmi mrzel, pretože o minútu Rask najprv nevyužil tutovku, ale Lindholm už poslal puk do odkrytej bránky - 2:0. Lotyši neskórovali ani počas hry so šiestimi hráčmi a tak si pripísali prvú prehru na MS.