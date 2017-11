Aj ľudia bez domova môžu ísť voliť vo voľbách 4. novembra

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – O význame nadchádzajúcich volieb do orgánov samosprávnych krajov i zmysle uplatniť svoje občianske právo diskutovali vo štvrtok (2.11.) i na pôde najväčšej nocľahárne pre ľudí bez domova v Bratislave.spresnila iniciátorka diskusie, komunitná organizátorka Ivana Nováková.uviedla o stretnutí v priestoroch nízkoprahového zariadenia sv. Vincenta de Paul.Súčasťou stretnutia boli i organizačné vysvetlenia pre tých, ktorí sa rozhodnú ísť voliť.informovala Nováková.V Bratislave je podľa sčítania ľudí bez domova minimálne 2064 ľudí žijúcich na ulici, no podľa odhadu neziskových organizácií je ich ešte viac, a to štyri až päť tisíc.