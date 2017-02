Aj na Slovensku dominuje v produkcii tepla plyn, má 47-% podiel

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. februára (TASR) - Najviac tepla v centrálnych zdrojoch tepla (CZT) v Európe sa vyrobí z plynu, až takmer 40 %. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Výroba tepla z plynu je podľa analýzy dominantná najmä v Portugalsku, Chorvátsku, Luxembursku, Veľkej Británii či Maďarsku, kde sa pohybuje na úrovni okolo 80 % a viac.konštatuje sa v analýze.Naopak, Česká republika sa radí medzi krajiny s podpriemerným podielom plynu na výrobe tepla (asi 30-%). Až 60 % tepla sa tu totiž vyprodukuje z tuhých palív, takmer výlučne z uhlia. Ešte vyšší podiel tuhých palív, viac ako 80-% vykazuje Poľsko, takmer 100-% Grécko, kde je však výroba tepla predsa len zanedbateľná.konštatovali analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Výraznejšie zastúpenie pri výrobe tepla na Slovensku má aj ropa s viac ako 10-% podielom. Okrem Slovenska podiel ropy a ropných produktov mierne presahuje 10 % už len v Taliansku, Holandsku, Srbsku a Bulharsku.dodali analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.