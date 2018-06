Aj neštátne nemocnice chcú od štátu peniaze na obnovu a rozvoj

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 10. júna (TASR) - Aj malé a stredné nemocnice chcú od štátu peniaze na obnovu. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje viac ako 70 zariadení, požaduje, aby kapitálové prostriedky od ministerstva zdravotníctva dostali všetky nemocnice, nielen štátne.povedal prezident ANS Marián Petko. Súčasnú situáciu, kedy majú štátne nemocnice dostať kapitálové výdavky desiatky miliónov eur, považuje za nespravodlivú.Petko tiež upozornil, že nový spôsob odmeňovania nemocníc cez tzv. DRG, ktoré funguje podľa nemeckého modelu, nezohľadňuje potrebu investícií do obnovy a rozvoja nemocníc.skonštatoval s tým, že sa pritom neberie ohľad na vlastníka nemocnice.Štátne nemocnice postupne investujú do zlepšenia materiálno-technického a prístrojového vybavenia. Tento rok sa uchádzajú o približne 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov rezortu zdravotníctva. Nemocnice môžu investovať do zlepšenia podmienok aj prostredníctvom eurofondov, kde je na aktuálne programové obdobie k dispozícii 153 miliónov eur.