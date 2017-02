Aj pri cenách energií z roku 2016 sú ľudia podľa B. Kollára okrádaní

Poslanec Boris Kollár Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. februára (TASR) – Aj pri cenách za energie na úrovni roku 2016 sú podľa lídra opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára ľudia okrádaní, a to minimálne o 30 %. Kollár to dnes vyhlásil v rozprave počas mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá je venovaná návrhu na odvolanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre problém s vysokými cenami energií v úvode tohto roka.zdôraznil Kollár. Ceny roku 2016 totiž podľa neho rovnakým spôsobom okrádajú ľudí, ako ich mali okrádať ceny v roku 2017.dodal. Porovnal pritom ceny energií na Slovensku a v okolitých krajinách. Dôvodom, prečo ľudia na Slovensku platia za energie tak veľa, je podľa neho to, že cez ne uhrádzajú aj dotácie na takzvanúenergiu, ktorou sa životné prostredie šetrí. Ale zároveň sa podľa neho cez ceny energií uhrádzajú aj dotácie pre takzvanúenergiu, čiže dotácie na podporu baníkov.Premiér Robert Fico dnes vo svojom prejave na mimoriadnej schôdzi skonštatoval, že účelom schôdze je vyvolať konflikt a ešte hlbšiu apatiu verejnosti voči štandardným stranám. Predseda vlády tiež zopakoval, že nemôže mať žiaden rešpekt k predkladateľom návrhu.podotkol.V súvislosti s aktuálnou kauzou cien energií vyhlásil, že vládna koalícia použila politický tlak na ÚRSO a na základe tohto tlaku sa urobili náhradné rozhodnutia.dodal Fico.