Aj Rusko sa u WTO sťažuje na clá na dovoz ocele a hliníka do USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 19. apríla (TASR) - Aj Rusko po Číne, Európskej únii (EÚ) a ďalších krajinách podalo u Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť na clá na dovoz ocele a hliníka do USA. Moskva argumentuje, že Washington síce ako dôvod ich zavedenia spomína národnú bezpečnosť, ale v skutočnosti sú to ochranné clá, vyplýva s listu, ktorý vo štvrtok zverejnila WTO. Rusko podobne ako napríklad EÚ požaduje rokovania s USA a ponecháva si otvorené všetky ďalšie možnosti.Podľa pravidiel WTO sú za určitých podmienok možné, keď nejaká krajina zavedenie ochranné clá. Medzi ne patria napríklad clá v rovnakom objeme na exportné produkty tohto obchodného partnera. EÚ chce zaviesť takéto clá na americkú whisky a motorky.Spomínané clá USA vo výške 25 % na dovezenú oceľ a 10 % na hliník platia od 23. marca. EÚ má zatiaľ do 1. mája výnimku, požaduje však od Washingtonu neohraničené oslobodenie.