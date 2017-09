Aj školáci môžu v Bratislave spoznať vojnový život legionárov

Na snímke obytný vagón Legiovlaku Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vojenské múzeum na koľajniciach v podobe Legiovlaku možno bezplatne navštíviť v bratislavskom Múzeu dopravy pri hlavnej železničnej stanici. Unikátne pojazdné múzeum počas cesty v deviatich mestách si pozrelo takmer 45.000 návštevníkov. Podľa riaditeľa Múzea dopravy Ernesta Husku tu končí svoju slovenskú púť.Legiovlak z čias prvej svetovej vojny je projektom Československej obce legionárskej, ktorá vytvorila presnú repliku legionárskeho vlaku z rokov 1918 až 1920, kedy na Transsibírskej magistrále v Rusku bojovalo vyše 70.000 vojakov československých légií. Návštevníci si môžu pozrieť 13 vagónov upravených do dobovej podoby, fotografie, získať zaujímavé informácie, pozrieť si originálne časti vojenskej výstroje, premety každodenného života, zakúpiť si suveníry a publikácie s témou légií.Súprava vlaku sa skladá z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Sprievodcovia v legionárskych uniformách verejnosti priblížia aj osobnosti, ktoré sa aktívne podieľali na vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorého sté výročie si pripomenieme v budúcom roku.Pre milovníkov histórie, školské kolektívy a ďalších záujemcov je Legiovlak do 28. septembra denne prístupný od 10. do 19. hodiny.