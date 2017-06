Aj štatutári SR môžu splnomocniť tretiu osobu na prístup do e-schránky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 25. júna (TASR) - Od 1. júla tohto roka by mali všetky právnické osoby a organizačné zložky zapísané v obchodnom registri používať na komunikáciu so štátom elektronické schránky. Do takýchto schránok im totiž budú všetky orgány verejnej posielať svoje rozhodnutia alebo oznámenia a nebudú ich už teda odosielať v listinnej podobe.Do elektronickej schránky právnickej osoby sa prihlasuje v jej mene štatutár. Urobiť tak však môže iba vtedy, ak má občiansky preukaz s elektronickým čipom, má aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK), počítač, prístup na internet, čítačku a príslušný softvér.opísala Noémi Polák z právnickej kancelárie Ružička Csekes. Ani to, ak bude štatutár disponovať týmto všetkým, však podľa jej slov nezaručuje, že sa do schránky dostane.Možno totiž štatutár nemá v obchodnom registri zapísané rodné číslo, prípadne zmenil priezvisko a ešte to "nestihol" dať zapísať v obchodnom registri.dodala Polák.Zahraniční občania napríklad ale nemajú a ani nemôžu mať občiansky preukaz s čipom.upozornila právnička. V prípade, že štatutár má doklad o pobyte na Slovensku s elektronickým čipom, prostredníctvom neho sa do schránky vie prihlásiť. Ak takýto doklad nemá, ostávajú mu dve možnosti.vymenovala Polák.Keďže o alternatívny autentifikátor je potrebné požiadať osobne na Slovensku, a tiež sa zasiela iba na adresu v Slovenskej republike, pre štatutárov z odľahlejších kútov sveta to asi podľa nej nebude reálna alternatíva.dodala.Ani slovenskí štatutári, najmä väčších spoločností, nemusia mať podľa nej kapacity na manažment elektronických schránok.upozornila Polák.Aj slovenskí štatutári môžu podľa právničky splnomocniť tretiu osobu, a to buď písomne na predpísanom formulári, alebo po prihlásení sa do elektronickej schránky aj nastavením oprávnenia už v samotnej schránke.vysvetlila.Okrem toho musí mať takýto človek dôveru štatutára, keďže udelením oprávnenia na prístup do schránky bude mať prístup ku všetkým úradným rozhodnutiam a správam, ktoré budú do schránky doručené, a ktoré môžu obsahovať aj citlivé a dôverné informácie a údaje.zdôraznila Polák. Preto je podľa nej potrebné starostlivo zvážiť, koho a na aké úkony štatutár oprávni. Tiež je vhodné aj zmluvne upraviť kto, kedy, na aké úkony, a za akých podmienok je oprávnený, a kto za čo nesie zodpovednosť.doplnila.