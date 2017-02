Aj tento rok ožije piešťanské Lido novou architektúrou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Piešťany 13. februára (TASR) – Po roku sa vrátia na piešťanský ostrov Lido na Váhu mladí tvorcovia, aby originálnym mobiliárom vytvorili lepšie podmienky na oddych návštevníkov v prírodnom prostredí. Priestor dostanú architektky z občianskeho združenia Woven, ktoré majú skúsenosti s realizáciami z dreva a dočasnou architektúrou v prírode.Neznámy im nie je ani priestor Lida, jeden zo svojich študentských architektonických workshopov 1:1 usporiadali v spolupráci s o.z. Centrum architektúry vlani práve tam.uviedla architektka a organizátorka projektu Tvoríme Lido Lívia Gažová. Projekt ponúka podľa nej profesionálny zásah do prostredia, koncepčný návrh architekta, ktorý dobrovoľníci môžu financovať a svojpomocne skonštruovať. Konečné návrhy budú zohľadňovať súčasný stav priestoru, prírodný charakter Lida, previazanosť s mestom, ako aj potenciál a historický odkaz oblasti.informovala Gažová.Prvé plánovacie stretnutie s verejnosťou na túto tému sa uskutoční 2. marca. Aktivisti, architekti, dobrovoľníci, starí aj mladí občania Piešťan tak majú možnosť stať sa súčasťou návrhu aj realizácie. Podnety z diskusie pretavia architektky do predbežného konceptu priestorového rozloženia. Prezentovať ho budú na verejnom stretnutí v Piešťanoch za prítomnosti odborníkov a kritikov. Návrhy by mali byť pripravené začiatkom leta, vznikne aj niekoľko prototypov. Ostatné návrhy objektov neostanú len na papieri, ale budú k dispozícii dobrovoľníkom, ktorých zastrešuje OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Tí ich na Lide budú realizovať postupne, podľa svojich finančných možností.