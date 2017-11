Aj v obci s najväčšou rozlohou v BSK malo hlasovanie pokojný priebeh

Ilustračná snímka, 4. novembra 2017. Foto: FOTO TASR – Maroš Černý Foto: FOTO TASR – Maroš Černý

Bratislava/Malacky 4. novembra (TASR) – Bezproblémový a pokojný priebeh mali sobotňajšie voľby do orgánov samosprávnych krajov aj v obci s najväčšou rozlohou v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) – Záhorie (vojenský obvod). TASR o tom informoval vedúci správy vojenského obvodu Pavol Škrha.uviedol pre TASR. Pripomenul, že vo vojenskom obvode, v ktorom na ploche takmer 28.000 hektárov býva necelých 170 obyvateľov, je 137 oprávnených voličov. Záhorie (vojenský obvod) patrí do 12. volebného obvodu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), tvorí ho spolu s mestom Malacky a obcami Studienka a Závod.V poradí piate voľby do orgánov samosprávnych krajov sa pomaly chýlia k záveru. Volebné miestnosti ostanú otvorené do 22.00 h s výnimkou niekoľkých obcí v Trenčianskom kraji, kde v dôsledku výpadku prúdu budú otvorené do 23.15 h. V Trenčianskom kraji sa predĺži aj volebné moratórium.Ako informoval Štatistický úrad SR, vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch, budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňované po 23.15 h. K dispozícii budú na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia.