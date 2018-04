Aj vrabce majú svetový deň, ich počty klesajú

Vrabce, ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí/Bratislava 21. apríla (TASR) - Ind Mohammed Dilawar, ktorého znepokojovalo znižovanie počtu vrabcov, začal pre ne robiť drevené vtáčie búdky. Založil nadáciu Nature Forever Society, aby sa ochrana vrabcov rozšírila do ďalších krajín. Aktivity Inda si všimli aj médiá a v roku 2008 ho časopis Time vyhlásil za Hrdinu životného prostredia (Heroes of the Environment). V roku 2010 Dilawar vyhlásil Svetový deň vrabcov (World Sparrow Day) s cieľom predložiť iniciatívu zameranú na ochranu týchto operencov. Svetový deň vrabcov pripadá na 20. marca.Vrabce sú považované za indikátory zdravia miest a v širšom zmysle zdravia planéty Zem. Nielen v Indii, ale aj v Európe sa počty vrabcov zmenšujú. Preto mnohé ochranárske združenia využívajú Svetový deň vrabcov na zvyšovanie povedomia o potrebe ich ochrany a v širšom ponímaní o potrebe ochrany prírody. V Európe sú vrabce na ústupe od 80. rokov 20. storočia.Nápad sláviť Svetový deň vrabcov sa objavil počas neformálnej diskusie pri čaji na pôde spoločnosti Nature Forever Society.uviedol portál worldsparrowday. A v závere zdôraznil, že príroda tu nie je pre nás garantovaná navždy.Na Slovensku žijú dva druhy vrabcov, vrabec domový (Passer domesticus) a vrabec poľný (Passer montanus). Viac sa o nich dá nájsť napríklad na portáli snaturou2000.sk.Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife) vyhlásila za Vtáka roka 2015 vrabca domového a vrabca poľného. Médiá o tom informovali 22. marca 2015. Cieľom kampane bolo upozorniť, že oba druhy ubúdajú.uviedol vtedy Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko.Mestské populácie vrabca ohrozuje i zatepľovanie a rekonštrukcie panelových domov, keďže obývajú ich dutiny.povedal v roku 2015 Jozef Ridzoň zo SOS/BirdLife Slovensko.Kým vrabec domový patrí k druhom, ktoré hniezdia a žijú v bezprostrednej blízkosti človeka, na hospodárskych dvoroch či priamo v dutých častiach domov a krov, vrabec poľný sa počas hniezdenia zväčša človeku vyhýba. Vrabce poľné hniezdia v otvorenej nížinatej krajine, ale počas zimy s obľubou navštevujú v kŕdľoch aj obývanú krajinu s dostatkom potravy.