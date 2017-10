Aj Wej-wej bude mať v New Yorku veľkú výstavu o prisťahovalectve

Ilustračné foo Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. októbra (TASR) - Veľká výstava s témou prisťahovalectva, ktorej autorom je čínsky umelec, aktivista a disident Aj Wej-wej, bude od štvrtka prebiehať v americkom New Yorku. S odvolaním sa na dnešné oznámenie neziskovej organizácie Public Art Fund, propagujúcej súčasné umenie a zastrešujúcej Wej-wejovu výstavu, o tom informovala agentúra AP.Očakáva sa, že Wej-wejova výstava s názvom "Good Fences Make Good Neighbors" (Dobré ploty robia dobrých susedov) pritiahne pozornosť širokej verejnosti na celosvetovú problematiku utečeneckej krízy. Výstava bude v New Yorku prebiehať od nadchádzajúceho štvrtka až do 11. februára na dovedna 300 miestach.Obrovské umelcove diela budú vystavené napríklad v Central Parku, pri pamätnom oblúku Washington Square Arch v newyorskej štvrti Greenwich Village či pri monumente Unisphere v štvrti Queens. Mnohé ďalšie budú na stožiaroch, prístreškoch, stĺpoch verejného osvetlenia, novinových stánkoch či strechách.Súčasťou projektu budú aj transparenty zachytávajúce portréty prisťahovalcov do USA - napríklad na ostrov Ellis Island - v rôznych časových obdobiach. Objavia sa tiež snímky z Aj Wej-wejovho dokumentárneho filmu o utečencoch s názvom Human Flow.