Aj zelení sa už zapojili do rokovaní o tzv. jamajskej koalícii

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. októbra (TASR) - Na úvodné rokovanie strán únie CDU/CSU s liberálmi z FDP nadviazalo dnes v Berlíne ďalšie ich separátne rokovanie, tentoraz so zelenými.Predstavitelia všetkých potenciálnych strán budúcej tzv. jamajskej koalície sa o ďalšom priebehu rozhovorov vyjadrili optimisticky. Netajili však, že ku konsenzu povedie ešte dlhá a náročná cesta.Predseda Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Horst Seehofer dnes večer v Berlíne vyjadril spokojnosť po prvých kontaktoch s liberálmi i zelenými. Pripomenul, že ide o čosi nové, čo vyžaduje postupné napredovanie krok za krokom. Vo svetle toho to nebol zlý prvý deň, pričom všetky strany vedeli, aké ťažké to je, aké politické kultúry sa tu stretávajú.O tom, že smerovanie je v poriadku, hovoril i generálny tajomník CSU Andreas Scheuer. Podľa jeho slov bola atmosféra pri rokovaniach so zelenými v poriadku, avšak cesta k "Jamajke" je ešte dlhá.Výkonný šéf zelených Michael Kellner hovoril o dobrom a konštruktívnom stretnutí, pri ktorom sa hovorilo o niektorých témach a hľadalo sa ich riešenie. Spomenul napríklad otázku, ako zlepšiť zomknutie v spoločnosti.Už vo štvrtok sa zelení tešia na prvé rokovania s liberálmi, po ktorých sa predstavitelia všetkých štyroch spomínaných strán po prvý raz stretnú v piatok súčasne za rokovacím stolom.Generálna tajomníčka FDP Nicola Beerová pripomenula, že vzdialenosť medzi Berlínom a Jamajkou predstavuje okolo 8500 kilometrov, avšak dodala, že prvé kroky sa už urobili.Aj generálny tajomník Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Peter Tauber hovoril dnes večer o dvoch dobrých rozhovoroch, pri ktorých sa načúvalo argumentom partnerov. Jasne sa však ukázalo, že jestvujú aj rozdielne názory, ktoré by sa mali teraz prekonať. To však bude ešte dlhá cesta, dodal.