Aj žena so sclerosis multiplex sa môže tešiť z vlastného dieťaťa

Individuálny prístup k liečbe

Riziko ochorenia dieťaťa je mizivé

Po pôrode sa symptómy môžu vrátiť

Celosvetovo ním trpí približne 2,5 milióna ľudí vo veku do 30 rokov – obdobie, kedy najčastejšie plánujú založenie rodiny. Až trikrát častejšie ním trpia ženy, u ktorých bolo ešte pred pár rokmi práve tehotenstvo neprípustné. Vďaka pokročilej medicíne majú však už oveľa viac možností ako spomaliť či úplne zastaviť progresiu ochorenia, čo im umožňuje otehotnieť bez výraznejšieho rizika ako zdravé ženy.Aj keď jednoznačné odporúčania, kedy by mala žena s touto diagnózou otehotnieť neexistujú, lekári spravidla odporúčajú otehotnieť v stabilizovanom stave – 6 až 12 mesiacov po takzvanom ataku (stav prepuknutia choroby, po ktorom sa prvé príznaky upravia alebo zmiernia). Vzhľadom na rôzne symptómy, stupeň postihnutia či aktivitu ochorenia, lekári zakaždým uplatňujú individuálny prístup liečby.„Väčšina žien so sclerosis multiplex v období tehotenstva nezažije vážnejšie komplikácie, a to ani po vysadení liečby. Viaceré štúdie dokazujú, že vplyvom vyššej hladiny tehotenských hormónov a schopnosti matkinho tela ochrániť plod pred potratom, sa ochorenie, naopak, stabilizuje. V pokročilom štádiu tiež výrazne klesá riziko atakov, a to takmer o 80 %,“ vysvetľuje doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.Budúce mamičky s diagnostikovanou sclerosis multiplex sa o zdravie dieťaťa ani priebeh tehotenstva nemusia obávať. Ako vysvetľuje doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.: „Vývoj plodu dieťaťa prebieha za rovnakých podmienok ako u zdravej ženy. Riziko, že by sa u dieťaťa mohlo neskôr objaviť toto ochorenie je iba 3-5%.“ Ženám s týmto ochorením však odporúča pravidelne dopĺňať vitamín D. Jeho nedostatok totiž môže byť u dieťaťa práve jedným z faktorov vzniku sclerosis multiplex. „Ženám odporúčam pred a počas tehotenstva užívať štandardnú dávku 800 IU (20 µg) vitamínu D,“ dodáva.Aj keď tehotenstvo a pôrod prebehnú bez výraznejších komplikácií, v prvých mesiacoch po pôrode môžu opäť nastať ataky. Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. preto odporúča pacientku nastaviť na liečbu čo najskôr: „Počas prvých troch mesiacov po pôrode je riziko atakov častejšie ako pred samotným tehotenstvom. Pokiaľ je to teda možné, po 2-3 mesiacoch od pôrodu odporúčame ukončiť dojčenie a vrátiť sa k biologickej liečbe,“ hovorí.Pre pacientky s týmto ochorením je však materstvo za akýchkoľvek okolností určitou záťažou. Preto je často nevyhnutná pomoc najbližších v prípade, že by opäť došlo k atakom. „Ako každá budúca matka s touto diagnózou som, pochopiteľne, mala obavy. Keď mi však lekárka oznámila, že mi nehrozí žiadne riziko, s manželom sme sa rozhodli, že to predsa skúsime. Dnes sa už teším zo zdravého synčeka,“ opisuje svoje tehotenstvo a pôrod Janka, pacientka so sclerosis multiplex.17. apríla 2018 od 15:00 do 17:00Beniczký restaurant, Námestie SNP 16, Banská BystricaViac informácií o živote so sclerosis multiplex sa dozviete na internetovej stránke www.smkompas.sk