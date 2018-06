Ak brexit naruší dodávateľský reťazec, BMW zatvorí britské závody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júna (TASR) - BMW bude musieť zatvoriť svoje britské závody, kde vyrába vozidlá značiek Mini a Rolls-Royce, ak brexit vážne naruší dodávateľský reťazec, uviedol manažér BMW Stephan Freismuth v britskom denníku Financial Times (FT).uviedol Freismuth.Podobným spôsobom ako Freismuth sa minulý týždeň vyjadrili aj predstavitelia Siemensu a Airbusu. Airbus varoval pred dôsledkami tvrdého brexitu bez dohody. Koncern uviedol, že v takom prípade by sa musel stiahnuť z krajiny.uviedol šéf divízie komerčných lietadiel Tom Williams. Ak krajina v marci odíde z EÚ bez dohody, čo bude znamenať opustenie jednotného trhu a colnej únie, "vážne to naruší produkciu Airbusu v Británii".Tieto vyjadrenia manažérov veľkých firiem vyvolali kritiku predstaviteľov britskej vlády, ktorí tvrdia, že podkopávajú rokovaciu pozíciu premiérky Theresy Mayovej.Freismuth dodal, že BMW chce ponechať svoje britské závody otvorené a pracuje na núdzových plánoch, avšak akékoľvek narušenie dodávok komponentov zvýši náklady a nabúra výrobný model Just in time.BMW vo svojich britských závodoch používa až 90 % súčiastok z pevninskej Európy.