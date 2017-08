Ak Británia odíde z EÚ bez dohody, poškodí to chovateľov oviec

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Londýn 18. augusta (TASR) - Britská vláda by chcela dosiahnuť dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ). To by privítali aj mnohí britskí farmári. Podľa niektorých analýz, ak by sa rokovania o brexite medzi Londýnom a Bruselom skončili bez dohody, chovatelia oviec v Británii môžu čeliť približne 38-% strate z hodnoty svojej produkcie.Na druhej strane, výrobcovia hovädzieho, bravčového, hydinového mäsa a mliečnych produktov by mohli profitovať zo zavedenia ciel na dovoz týchto produktov z EÚ, ak by Británia opustila blok bez obchodnej dohody. Uvádza sa v správe inštitútu Agri-Food and Biosciences Institute z Belfastu.Keďže Británia je čistým vývozcom jahňaciny do Európy, zavedenie sadzieb podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie by znížilo ceny mäsa v Spojenom kráľovstve o 30 %, uviedol inštitút s odvolaním sa na model obchodných tokov. Ale zároveň môžu ceny mliečnych výrobkov stúpnuť rovnako o 30 %, ceny hovädzieho mäsa sa môžu zvýšiť o 17 % a hydiny o 15 %.Výsledky štúdie sú limitované neistotou v súvislosti s pracovnou silou, reguláciami a "dĺžkou životného cyklu v živočíšnej výrobe", čo znamená, že farmári budú potrebovať niekoľko rokov, aby sa prispôsobili novým cenám a úrovniam produkcie, dodal inštitút.