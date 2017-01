Ak budú nové zistenia,Austrália obnoví pátranie po lietadle z Malajzie

Na videosnímke časť lietadla 29. júla 2015 v meste Saint-André na severovýchode ostrova Réunion patriaceho k Francúzsku. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Odporúčame aj: V Indickom oceáne ukončili pátranie po stratenom malajzijskom boeingu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 18. januára (TASR) - Austrália obnoví pátranie po malajzijskom lietadle, ktoré zmizlo pred necelými tromi rokmi v Indickom oceáne, len vtedy, ak sa objaviao tom, kde by sa mohol nachádzať jeho vrak.Austrálsky minister dopravy Darren Chester to vyhlásil dnes po tom, ako príbuzní cestujúcich zo zmiznutého lietadla skritizovali utorňajšie oznámenie, že námorná pátracia operácia bola ukončená.Prehľadávanie vytýčenej oblasti s rozlohou 120.000 štvorcových kilometrov bolo bezúspešné; na základe analýzy medzinárodnej skupiny expertov a vyšetrovateľov však bola v decembri určená ďalšia zóna - tentoraz s rozlohou 25.000 štvorcových kilometrov -, na ktorú by sa mali nasadené zložky zamerať.Chester napriek tomu potvrdil, že doposiaľ najdrahšia a najvyčerpávajúcejšia operácia svojho druhu je nateraz ukončená.zopakoval postoj austrálskej vlády.Austrália, Malajzia a Čína ako krajiny, ktoré pomáhali túto operáciu financovať, sa ešte vlani dohodli, že pokiaľ sa neobjavia nové dôkazy poukazujúce na konkrétne miesto, kde by sa mohlo lietadlo nachádzať, bude pátranie po prehľadaní vytýčenej zóny zastavené.Chester dnes pripomenul, že pátranie už stálo viac ako 200 miliónov austrálskych dolárov (141 miliónov eur), k čomu samotná Austrália prispela 60 miliónmi dolárov (42 miliónov eur).Ukončenie pátrania po lietadle spoločnosti Malaysia Airlines linky MH370, ktoré sa stratilo 8. marca 2014, oznámili po prehľadaní celej vytýčenej zóny v Indickom oceáne bez toho, aby sa našla akákoľvek stopa. V Boeingu 777 sa nachádzalo 239 ľudí, pričom väčšinu cestujúcich tvorili čínski občania.Osud tohto nezvestného stroja patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva. Predpokladá sa, že lietadlo sa po vyčerpaní paliva zrútilo do odľahlej oblasti na juhu Indického oceánu, ďaleko od západného pobrežia Austrálie.