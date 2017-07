Ak by mal Webb k dispozíci videorozhodcu, de Jonga by vylúčil

Hlavný rozhodca Howard Webb (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. júla (TASR) - Ak by mal Howard Webb ako hlavný rozhodca finále futbalových MS 2010 Holandsko - Španielsko pred siedmimi rokmi k dispozícii videorozhodcu, holandský stredopoliar Nigel de Jong by vydržal na ihrisku len polhodinu. De Jong sa v 28. minúte vyvrcholenia šampionátu v JAR prezentoval kopom v štýle kung-fu a kopačkou zasiahol do hrude Španiela Xabiho Alonsa. Webb vtedy vytiahol "len" žltú kartu a de Jong mohol pokračovať v zápase.priznal Webb na seminári v New Yorku pri príležitosti zavedenia systému VAR (video assistant referee) do zámorskej MLS.Webb uznal svoje pochybenie už krátko po finále MS 2010, v ktorom Španieli zdolali Holandsko 1:0 po predĺžení a získali titul. Skúsený anglický arbiter bol od začiatku podporovateľom myšlienky videorozhodcu, ktorého FIFA postupne zavádza do praxe od roku 2016.