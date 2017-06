Ak cestujete v rámci EÚ, po novom za prijatie hovoru neplatíte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júna (TASR) – Ak Slováci cestujú do zahraničia v rámci EÚ, od 15. júna za prijatie hovoru neplatia nič, tak isto ako doma. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Európska komisia (EK). Stalo sa tak na základe zrušenia poplatkov za roaming v rámci EÚ.Tzv. roaming za domáce ceny platí vo všetkých krajinách EÚ a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru – na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku.Komisia ďalej pripomína, že ak majú užívatelia neobmedzený počet hovorov a sms správ doma, mali by ho mať aj v rámci roamingu za domáce ceny.zdôrazňuje EK.Ak domáci balík užívateľa obsahuje neobmedzené dáta, operátor mu musí poskytnúť veľký objem dát v závislosti od ceny jeho mobilného balíka.informovala EK, pričom 7,7 eura je maximálna suma, ktorú v roku 2017 musí domáci operátor zaplatiť zahraničnému za 1 gigabajt (GB) dát.Ako konkrétny príklad uviedla, že ak má užívateľ neobmedzený mobilný balík za 42 eur (35 eur bez 20 % DPH), počas ciest do zahraničia v rámci EÚ dostane v rámci roamingu za domáce ceny neobmedzené hovory, sms a najmenej 9,1 GB dát (2 x (35/7,7)=9,1).Od 15. júna je komunikácia v podobe telefonických hovorov, sms správ a dát z inej krajiny EÚ zahrnutá v domácom balíčku užívateľa. Ak doteraz občania členských štátov EÚ cestovali do inej krajiny v rámci Únie, mobilní operátori im za komunikáciu účtovali vyššie sadzby. V priebehu posledných desiatich rokov EÚ postupne vyžadovala od operátorov ich výrazné znižovanie. Od štvrtka sa zrušili posledné poplatky za roaming.