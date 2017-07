Ak Katalánci podporia nezávislosť, do 2 dní sa odčlenia od Španielska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 4. júla (TASR) - Pozitívny výsledok referenda o nezávislosti Katalánska bude mať za následok okamžité odčlenenie sa tohto regiónu od zvyšku Španielska. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý bol dnes predložený regionálnemu parlamentu v Barcelone.uviedla dnes poslankyňa krajne ľavicovej proseparatistickej formácie Kandidatúra ľudovej jednoty (CUP) Gabriela Serraová, keď v parlamente predstavovala návrh zákona, ktorý má poslúžiť na zorganizovanie referenda.V prípade, že zvíťazí tábor odporcov nezávislosti, mali byť podľa Serraovej nasledovať nové regionálne voľby.Očakáva sa, že katalánsky parlament sa predloženým návrhom zákona bude zaoberať v auguste.V zákone sa uvádza, že ak voliči podporia návrh na oddelenie sa Katalánska od zvyšku Španielska, katalánsky parlament by mal "do dvoch dní" vyhlásiť nezávislosť a spustiť aj príslušnú ústavnú procedúru.Katalánski voliči budú v referende odpovedať na otázku, či chcú, aby sa Katalánsko stalo nezávislým štátom s republikovým štátnym zriadením.Vláda v Madride na čele s premiérom Marianom Rajoyom označuje plánované referendum za ilegálne. Podľa španielskej ústavy referendá o otázkach suverenity musia byť celoštátne, nie regionálne. Návrh zákona, ktorým sa teraz bude zaoberať katalánsky parlament, predpokladá, že v prípade schválenia pôjde o zákon, ktorý bude postavený nad všetkými ostatnými zákonmi.Šéf katalánskej sekcie vládnucej Ľudovej strany Xavier Garcia-Albiol na predložený návrh zákona reagoval, že ide oNávrh zákona o organizovaní referenda bol zverejnený po tom, ako v tábore katalánskych separatistov došlo v pondelok ku kríze, ktorú vyvolali pochybnosti Jordiho Baigeta ohľadom schopnosti regiónu zorganizovať plebiscit, a to vzhľadom na moc a vplyv štátu. Baiget bol následne odvolaný z funkcie v regionálnej vláde, čo vyvolalo ďalšiu kritiku.Madrid čoraz intenzívnejšie varuje štátnych zamestnancov pred zapojením sa do príprav referenda. Španielske úrady varovali aj firmy, ktoré by zvažovali zapojenie sa do logistických príprav.