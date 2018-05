Ak nezaprší, môže sa v poľnohospodárstve zopakovať minuloročný scenár

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Dominika Zúborová Foto: Facebook Dominika Zúborová

Bratislava 19. mája (TASR) - Ak počas mája poriadne nezaprší, môže sa zopakovať situácia so suchom z minulého roka. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).priblížil.Upozornil, že na väčšine územia SR neprišlo k zásadnej zmene vlahovej bilancie. Zrážky sa síce na niektorých miestach vyskytli takmer každý deň, ale boli len v podobe lokálnych búrok a prehánok. Po teplotnej stránke bolo opäť veľmi teplo, čo pomohlo pri príprave pôdy a samotnej sejbe.spresnil.Doplnil, že v produkčných oblastiach Slovenska už poľnohospodári ukončili jarné práce. Ak počas mája ešte poriadne nezaprší, môže sa zopakovať situácia z minulého roka, keď prišlo k značnému výpadku produkcie. Pre niektoré poľnohospodárske podniky to znamenalo existenčné problémy.dodal Korpáš.