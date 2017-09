Ak R. Kusý vyhrá voľby, chce zrušiť súťaž na Family park v Petržalke

Kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 8. septembra (TASR) – Bratislavský krajský poslanec a zároveň kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich novembrových voľbách Rudolf Kusý sa nevzdáva snahy o zrušenie súťaže na Family park v bratislavskej Petržalke. Ide o medzinárodnú verejnú súťaž na vybudovanie a prevádzkovanie parku na pozemku kraja s rozlohou deväť hektárov, ktorú po dvoch rokov príprav vyhlásilo súčasné vedenie BSK na základe rozhodnutia poslancov.vyhlásil na dnešnej tlačovej besede v Bratislave Kusý. Nepozdáva sa mu, že by sa rozsiahly pozemok kraja mohol dostať do rúk súkromného developera. Kusý takýto prístup odmieta s tým, že úlohou kraja nie je pomáhať vytvárať zisk pre investora, ale budovať ihriská a športoviská, zeleň a oddychové zóny či rekonštruovať školy a cesty. Na otázku, či si myslí, že to bude jednoduché, odpovedal, že súťaž zatiaľ vyhodnotená nie je, a následne ďalšie po jej uzatvorení musia schváliť poslanci.zdôraznil Kusý.Zároveň však priznal, že v roku 2015 spolu s ďalšími krajskými poslancami schvaľoval materiál o vybudovaní parku rodinného typu.skonštatoval Kusý. Práve to bolo podľa neho dôvodom, prečo pred dvomi mesiacmi prišiel s návrhom na vybudovanie Parku športu a oddychu. Spustil zároveň verejnú diskusiu, v rámci jej prvej etapy si mohli obyvatelia sami vyskladať, čo by na danom pozemku malo funkčne vzniknúť. Podľa doterajších návrhov by verejnosť privítala najmä zóny pre šport a zeleň, ale tiež na oddych. Zároveň spúšťa druhú fázu formou hry, v ktorej môžu obyvatelia konkrétne projektovať, čo by sa na pozemku malo vybudovať.Kusý už v júli vyzval vedenie kraja na zastavenie súťaže. Vtedy na margo toho súčasný predseda BSK a tiež opätovný kandidát na predsedu v jesenných krajských voľbách Pavol Frešo zdôraznil, že projekt Family parku odobrilo výraznou väčšinou aj krajské zastupiteľstvo a súhlasí s ním aj petržalská samospráva. Za ostatných osem rokov podľa neho nezaznel žiaden iný návrh, ako by mal kraj tento pozemok využiť, s výnimkou pár poslancov, ktorí žiadali pozemok odpredať. Uvedomuje si, že je síce niekoľko mesiacov pred voľbami, avšak načasovanie spustenia súťaže s tým vraj nesúvisí. Pod zdĺhavý proces prípravy sa podľa neho podpísalo vyriešenie niekoľkomiliónových zmeniek na pozemok a viac ako dvojročná príprava podkladov pre medzinárodnú súťaž. Kraj tiež zdôraznil, že projekt nebude BSK stáť ani euro a pozemky mu ostanú.Pozemok s rozlohou deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún. V minulosti sa na ňom uvažovalo s viacerými, nakoniec nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou.