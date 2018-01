Ak sa Bory rozšíria, investor je pripravený podporiť infraštruktúru

Vizualizácia exteriéru Bory Mall, ilustračná snímka. Foto: Penta Foto: Penta

Bratislava 20. januára (TASR) – Súkromný investor vynaložil na kompletnú infraštruktúru v zóne Bory v Bratislave viac ako 30 miliónov eur. V prípade jej rozširovania je pripravený investovať do dopravnej infraštruktúry ďalšie prostriedky. Pre TASR to uviedol hovorca Penta Investments Gabriel Tóth. Riešenie je nastavené tak, aby spĺňalo všetky dopravné požiadavky až do roku 2030, dodal.Z pohľadu dostupnosti územia je firma podľa neho pripravená spolupracovať aj na budovaní infraštruktúry pre verejnú dopravu, pre možné predĺženie električkovej trasy z mestskej časti Dúbravka.priblížil Tóth a konštatoval, že takáto investícia a rozhodnutie o nej je v kompetencii vedenia mesta Bratislava či iného verejného investora.Spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) je investor otvorený v prípade vybudovania zastávky vlaku a zberného parkoviska Terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP), ozrejmil ďalej Tóth.reagovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková s tým, že pokračovanie projektovej prípravy a zabezpečenie stavebných povolení závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti Uzol Bratislava.Podľa Tótha nákupné centrum a komerčnú zónu v Boroch denne navštívi priemerne 20.000 až 30.000 ľudí. V dvoch etapách výstavby má v Boroch bývať približne 2000 obyvateľov. Návštevníci nákupného centra majú k dispozícii 2400 parkovacích miest a dostatočné parkovanie majú aj jednotlivé prevádzky v komerčnej zóne. Takmer 900 parkovacích miest bude pre budúcich obyvateľov v prvej a druhej etape projektu výstavby bývania. Počet parkovacích miest pri každom objekte spĺňa požiadavky existujúcej normy, v niektorých prípadoch ju aj výrazne prevyšuje, uzavrel.