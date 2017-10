Ak sa dohoda s OPEC o redukcii ropy nepredĺži, Rusko produkciu zvýši

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 25. októbra (TASR) - V prípade, že dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a producentov mimo ropného kartelu o obmedzení ťažby nebude predĺžená, Rusko svoju produkciu ropy v budúcom roku zvýši. Povedal to v stredu ruský minister energetiky Alexander Novak.Podľa Novaka veľa bude závisieť od toho, aké rozhodnutie bude prijaté v súvislosti so súčasnou dohodou o redukcii ťažby medzi OPEC a ďalšími producentmi.povedal Novak novinárom.Na otázku, v akých hraniciach prípadný rast očakáva, minister uviedol, že by mohol dosiahnuť 3,5 milióna až 4 milióny ton. Vládna prognóza produkcie ropy na tento aj budúci rok je predbežne stanovená na 547 miliónov ton. V prípade, že dohoda predĺžená bude, Rusko je podľa Novaka ochotné súčasný odhad ťažby ponechať v platnosti.