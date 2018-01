Ak sa nezvýšia zdroje do ambulantného sektora, zanikne, varuje ASL

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Ak nepríde ku zvýšeniu zdrojov do ambulantného sektora, dôjde k jeho faktickému zániku. Upozorňuje na to Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR. Prezident asociácie Marián Šóth považuje za kľúčové stabilizovať systém financovania tak, aby sadzba odvodov za poistencov štátu bola stanovená podľa jasne vypočítaného koeficienta.uviedol Šóth. Pripomína, že za posledné tri roky zaniklo viac ako 150 ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti a viac ako 110 ambulancií špecialistov z dôvodu nezáujmu o pokračovanie v činnosti novým lekárom s príslušnou atestáciou. Dá sa podľa neho predpokladať, že v horizonte piatich rokov môže odísť viac ako 1000 špecialistov.Asociácia poukazuje, že vlani bolo potrebné dofinancovanie zdravotnej starostlivosti za 100 miliónov eur pri sadzbe za poistencov štátu 3,78 percenta. Na rok 2018 je sadzba 3,71 percenta za poistencov štátu podľa ASL na historickom minime. Asociácia hovorí o potrebe zvýšiť platby za poistencov štátu na úroveň minimálne päť percent.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) však tvrdí, že tento rok má byť v zdravotníctve viac peňazí ako minulý rok s tým, že viac peňazí treba aj pre ambulantný sektor. Aj on označil tohtoročnú sadzbu za poistencov štátu za historicky najnižšiu. Na druhej strane však podotkol, že celkové príjmy z verejného zdravotného poistenia budú historicky najvyššie, viac peňazí má ísť do systému od ekonomicky aktívnych ľudí.Drucker však nevylúčil dofinancovanie zdravotníctva ani v tomto roku. Nedovolí si to však tvrdiť ako hotovú vec. K takémuto kroku by podľa neho mohlo dôjsť vtedy, ak by v roku 2018 došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré by mali negatívny dosah na príjmy vo verejnom zdravotnom poistení.ASL pozitívne vníma medializované vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že v roku 2018 bude v zdravotníctve viac zdrojov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.uzavrela ASL.