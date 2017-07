Ak Slováci spáchajú delikt v Portugalsku, pokutu dostanú do schránok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) – Výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky bude medzi Portugalskom a ostatnými európskymi štátmi vrátane Slovenska ľahšia. Táto krajina zapracovala do svojich zákonov európsku smernicu o uľahčení ich výmeny. Slovákov o tom informovalo Veľvyslanectvo SR v Lisabone na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.uviedol rezort diplomacie.Smernica platí aj na Slovensku, jej gestorom je Ministerstvo vnútra (MV) SR.vyhlásil pre TASR Tlačový odbor MV SR.V praxi to znamená, že ak napríklad Slovák prekročí rýchlosť v Maďarsku, maďarské orgány si na základe tejto smernice zistia priamo zo slovenskej evidencie údaje o držiteľovi vozidla, teda meno, priezvisko a adresu. Následne mu môžu poslať na domácu adresu takzvaný informačný list, ktorý by mal byť aj v slovenčine, s odôvodnením okolností spáchania priestupku (miesto, čas, o aký priestupok ide, prípadne fotografia).dodal rezort vnútra.