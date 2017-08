Ak to bude potrebné, viceprimátor Popradu je pripravený viesť mesto

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko poskytuje rozhovory médiám. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 17. augusta (TASR) – Druhý viceprimátor mesta Poprad a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Gašper dnes uviedol, že ak to bude potrebné, je pripravený prebrať plnú zodpovednosť za vedenie mesta. Urobil tak po tom, čo popradský primátor Jozef Švagerko v stredu (16.8.) šoféroval osobné motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Polícia ho zastavila neďaleko cintorína na ceste v smere do obce Veľký Slavkov, pričom mu v dychu zistili viac ako jedno promile alkoholu.Gašper uviedol, že sa o pozitívnej dychovej skúške primátora dozvedel z médií.uviedol Gašper.Popradský primátor môže prísť o svoj mandát. Podľa zákona o obecnom zriadení primátorovi zaniká mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Tie by sa podľa zákona nekonali v prípade, ak by bolo len polroka do volieb.Popradský primátor vysvetľoval problémy s alkoholom aj v minulosti. V apríli 2016 počas zasadnutia mestského zastupiteľstva ho skupina poslancov vyzvala, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii. Poslanci takto reagovali po tom, čo primátor nebol schopný doviesť do konca jedno z rokovaní mestskej rady. Podľa ich tvrdení bol vtedy primátor pod vplyvom alkoholu. Švagerko vtedy uviedol, že na zasadnutí mestskej rady mal zdravotné problémy, spôsobené dlhým letom z Mexika.