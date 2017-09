Ak túžite po vedomostiach, vek nie je prekážkou

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Trenčín 4. septembra (TASR) – Akadémia tretieho veku (ATV) v Trenčíne vstúpi do svojho štvrtého desaťročia. V poradí 31. ročník otvoria v stredu 6. septembra v Kultúrnom centre Stred na Dolných Honoch v Trenčíne.Podľa podpredsedníčky ATV Trenčín Anny Pinďákovej na Akadémii tretieho veku sa prijímacie ani záverečné skúšky nekonajú. V školskom roku je naplánovaných 10 seminárov. Budú vždy v stredu raz za mesiac od 13.30 do 15.30 ho v Kultúrnom centre Stred. Na seminári odznejú dve až tri prednášky, na vybraných seminároch býva aj kultúrny program.Prednášajúcimi sú odborní lektori z oblasti zdravotníctva, ministerstiev, inštitúcií či univerzít, alebo zaujímaví a inšpiratívni hostia zo spoločenského života. Osvedčenie o absolvovaní dostáva v závere školského roka každý účastník akadémie, ktorý je prítomný najmenej na šiestich seminároch.vysvetlila Pinďáková.Ako dodala, do svojich radov pozývajú najmä tých, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti, dozvedieť sa nové poznatky z oblasti zdravotníctva, vedy, práva, kultúry a spoločenského života, ale hlavne kvalitne si vyplniť svoj voľný čas. Pripravený program prednášok na celý školský rok dostane každý poslucháč, ktorý sa zúčastní na slávnostnom otvorení 6. septembra.Akadémia tretieho veku v Trenčíne vznikla v roku 1987 na podnet lekárky Rúth Kratinovej a pracovníkov trenčianskej nemocnice. Jej prvý ročník sa konal v školskom roku 1987/1988.