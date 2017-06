Ak USA obmedzia dovoz ocele, EÚ prijme protiopatrenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová varuje USA pred zatvorením oceliarskeho trhu. Ak by Biely dom z dôvodov národnej bezpečnosti zaviedol obmedzenia dovozu pre európske firmy, išlo by o neodôvodnený krok. Európa v takom prípade podnikne protiopatrenia.povedala Malmströmová.Americký prezident Donald Trump v apríli nariadil preskúmanie, či dovoz ocele poškodzuje národnú bezpečnosť USA. V závislosti od výsledkov by následne mohli Spojené štáty obmedziť dovoz.vysvetlil Trump dôvod vyšetrovania.