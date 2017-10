Ak vám neprišiel oznam o voľbách do VÚC, pýtajte sa na obecnom úrade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) - Voliči by už pár týždňov mali mať doma informáciu o tom, že 4. novembra budú mať šancu zvoliť si nových predsedov a poslancov krajov, v ktorých žijú. Pokiaľ niekomu toto oznámenie doteraz neprišlo, nič sa nedeje.uviedlo pre TASR ministerstvo vnútra.Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov obec doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť. V oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.