Akadémia médií: Pre postup Akreditačnej komisie je ohrozený chod školy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 3. mája (TASR) – Napriek vstupu súkromných investorov do Akadémie médií a následnému zabezpečeniu všetkých potrebných technických, priestorových a predovšetkým personálnych potrieb školy neprišlo ani po roku zo strany Akreditačnej komisie (AK) k prehodnoteniu jej rozhodnutí o akreditáciách. Tvrdí to vysoká škola Akadémia médií v Bratislave, ktorá upozorňuje, že prišlo k narušeniu chodu inštitúcie. Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera hovorí, že zástupcovia AK mali prísť na školu dnes. O zrušenie návštevy však požiadala samotná škola.Škola vo svojom stanovisku uvádza, že investičná skupina okolo Erika Mikurčíka po vstupe do Akadémie médií zabezpečila škole vyhovujúce priestory v centre Bratislavy, pripojenie k medzinárodnej elektronickej knižnici, odborné personálne obsadenie školy, ako aj ďalšie náležitosti potrebné pre jej riadne fungovanie.uviedla v stanovisku poverená hovorkyňa Akadémie médií Tatiana Drančáková. Škola podľa jej slov momentálne analyzuje všetky dostupné možnosti, ako zabezpečiť študentom riadne ukončenie prebiehajúceho akademického roku.Predseda AK však hovorí, že zástupcovia komisie mali dnes prísť na školu vykonať kontrolu.reagoval Fišera.Škola má s akreditáciou problém od roku 2016. Ako uviedol Fišera, na základe žiadosti z ministerstva školstva AK ešte 10. 3. 2016 uskutočnila na vysokej škole overovanie dodržiavania kritérií akreditovaných študijných programov. AK vtedy zistila početné nedostatky pri plnení viacerých akreditačných kritérií. Najmä v oblasti personálneho zabezpečenia a nedostatočného priestorového, materiálneho a technického vybavenie. Akreditácia dvoch bakalárskych študijných programov sa začala 11. 4. 2016 a ukončila sa s výsledkom, že nespĺňajú kritériá.Od 22. 6. minulého roku AK overovala akreditáciu aj prijaté opatrenia vysokej školy v prípade magisterského študijného programu mediálne štúdiá (v dennej aj externej forme), pri ktorom mala vysoká škola pozastavené právo.ozrejmil Fišera.Aj v tomto prípade podľa neho AK skonštatovala, že vysoká škola neprijala dostatočné opatrenia a rezortu školstva navrhli príslušné práva škole odňať. Škola sa však voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Na návštevu školy mala prísť AK v práve v májovom termíne.