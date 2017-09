Akadémia softvérového vývoja v Košiciach ponúkne desiatky absolventov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. septembra (TASR) - Vzdelávanie pre prax v oblasti IT ako odvetví budúcnosti už tri roky realizuje spoločnosť GlobalLogic spolu so Súkromnou strednou odbornou školou (SOŠ) Dneperská v Košiciach. V pondelok (4.9.) zasadlo do lavíc trojročného vzdelávania 22 prvákov. Akadémia softvérového vývoja (SOVY) už tento rok vyprodukuje prvých "IT-čkárov", pričom úspešní absolventi majú garantované pracovné miesto.priblížil Roman Klimčík zo spoločnosti GlobalLogic.Akadémiu SOVY v súčasnosti navštevuje vyše 50 študentov, pričom v júni 2018 prvých 18 z nich svoje vzdelávanie ukončí. Do troch rokov program vyprodukuje viac než 50 nových absolventov.dodal riaditeľ SOŠ Dneperská Dušan Bosák.Spoločnosť GlobalLogic pôsobí na trhu outsourcingu produktového výskumu a vývoja. Medzinárodnú centrálu má v Silicon Valley, slovenskú v Košiciach a pobočky v Žiline a Banskej Bystrici.