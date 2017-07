Akademická maliarka Viera Žilinčanová by mala 85 rokov

Viera Žilinčanová, archívna snímka Foto: TASR - Archív Foto: TASR - Archív

Nové Zámky/Bratislava 10. júla (TASR) – Akademická maliarka Viera Žilinčanová je autorkou výtvarných diel, ktoré zaznamenali úspechy v Európe, ale napríklad aj v Japonsku. Jej diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie ako aj v zbierkach iných štátnych galérií. V pondelok 10. júla by mala umelkyňa 85 rokov.Viera Žilinčanová sa narodila v Nových Zámkoch 10. júla 1932. V rokoch 1950-1955 študovala na oddelení figurálneho maliarstva Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u profesora Jána Mudrocha. Absolvovala aj letnú maliarsku školu profesora Oskara Kokoschku v rakúskom Salzburgu, a to v roku 1956.Jej tvorba smerovala od konvenčného štylizovaného realizmu k metafyzičnu, k fantazijnému a imaginatívnemu umeleckému vyjadreniu. Na svojich obrazoch umiestňovala osamelé ženské figúry do prostredia snových a magických záhrad, tajomných architektúr, ktoré vyvolávajú stiesňujúci a nostalgický pocit odcudzenia. Jej maliarsky rukopis využíva protikladné pôsobenie kombinácie hladkej maľby a zvrásnených textilných štruktúr.Venovala sa komornej a monumentálnej maľbe. Z jej olejomalieb sú známe: Na pláži (1964), Kúpanie (1965), Kráska (1967), Mlčanie (1967), Modré ráno (1968), Papierový vták (1969), Promenáda sôch (1970), Zvuk flauty (1974), Huslistky (1975), Dialóg s morom (1976), Pieseň lesa (1977), Jarné trblietanie (1979), Už zase tonieme v jeseni (1979), Večerný koncert (1979), Večer (1980), Jesenné náhlenie (1980), Hudba lesa (1981), Bratislavské hudobné slávnosti (1981), Hlboké tóny (1984).Vystavovala samostatne, aj na kolektívnych výstavách ako napríklad v Bratislave, Trenčíne, v Prahe (Česko), v Tokiu (Japonsko), Berlíne (Nemecko).Bola prvou slovenskou výtvarnou umelkyňou, ktorú Národné divadlo v Prahe pozvalo, aby vytvorila scénu (i kostýmy) k baletu Kytice od Jaromíra Erbena (1984).Získala ocenenie na Grand Prix na Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach (1978). Jej obrazy sa dlhodobo uplatňujú na západoeurópskom a japonskom súkromnom trhu s výtvarným umením.V roku 2002 vyšla z pera Ľubomíra Podušela reprezentatívna monografia - kniha s názvom Viera Žilinčanová.Akademická maliarka Viera Žilinčanová zomrela 19. marca 2008 v Bratislave vo veku 75 rokov.