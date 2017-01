Akcia policajných pátračov pod názvom 100 bola úspešná a pokračuje

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Polícii v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa podarilo nájsť 22 osôb, ktoré boli v pátraní ako hľadané alebo nezvestné osoby či osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, prípadne nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody alebo policajti pátrali po ich pobyte.Pátracia akcia sa na území BBSK uskutočnila vo štvrtok (26.1.) v čase od 6.00 do 14.00 h. TASR o tom dnes informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Do akcie sa zapojila okrem kriminálnej polície i poriadková, železničná a dopravná polícia, spolu 101 policajtov.dodala hovorkyňa.