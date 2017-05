Akcie kampane Na kolesách proti rakovine budú aj v Dunajskej Lužnej

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. mája (TASR) - V obci Dunajská Lužná neďaleko Bratislavy má kampaň Na kolesách proti rakovine dlhoročnú tradíciu. Aj v sobotu 27. mája sa tam uskutoční ďalší ročník kampane v spolupráci s obcou Dunajská Lužná za podpory tamojších firiem, a to v rámci tradičného Dňa rodiny, ktorý sa slávi v máji.O 14.30 h bude zraz účastníkov symbolickej jazdy na kolesách rôzneho druhu (bicykle, kolobežky, korčule, skejtbordy, invalidné vozíky a pod.) pred evanjelickým kostolom v parku M.R. Štefánika. Po úvodných príhovoroch sa účastníci jazdy vydajú ulicami obce do cieľa na ihrisku Jama v časti Jánošíková. Tam bude program pokračovať workshopmi, vedomostnými a pohybovými aktivitami či súťažami pre jednotlivcov i celé rodiny.," informoval TASR manažér Nadácie Výskum rakoviny Ján Juráš. Výnos zbierky poslúži na zakúpenie zariadenia Laminárny box pre sterilnú prácu pri analýze zmien v nádorových bunkách a experimentoch zameraných na najmodernejšie spôsoby liečby s využitím poznatkov z oblasti nanomedicíny. Cena jedného zariadenia je 12.000 eur.Verejná zbierka je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR a je povolená aj obcou Dunajská Lužná.Podujatie je súčasťou každoročnej európskej kampane Týždeň v pohybe/Move Week, ktorá zdôrazňuje výhody pravidelnej účasti v športe a pohybových aktivitách. Je najvýznamnejšou súčasťou celoročného programu NOW WE MOVE/HÝBME SA TERAZ, ktorého cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a pohybových aktivít viac ako 100 miliónov Európanov. Vyhlasovateľom a medzinárodným koordinátorom je Medzinárodná asociácia športu a kultúry (ISCA), ktorej členom je aj Asociácia športu pre všetkých SR na čele s predsedom Jánom Holkom.Juráš pripomenul, že". Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane Na kolesách proti rakovine. V Dunajskej Lužnej sa akcie roky konali pod taktovkou tamojšej obyvateľky, speváčky, onkologickej pacientky Evy Márie Uhríkovej. Ona iniciovala aj sprievodnú pieseň kampane Nájdi svoju nádej, ktorú skomponoval Ján Baláž a text napísal Kamil Peteraj.Patrónkou 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine je mnohonásobná paraolympijská víťazka, svetová rekordérka v streľbe Veronika Vadovičová.V sobotu 27. mája sa aktivity v rámci kampane uskutočnia po druhý raz aj v obci Východná a po piaty raz v meste Nováky na Medzinárodný deň detí 1. júna.