Akcionári Volkswagenu žiadajú rozsiahle reformy

Berlín 12. januára (TASR) - Akcionári nemeckej automobilky Volkswagen požadujú od spoločnosti rozsiahle reformy. Zároveň dali najavo, že odmeny pre členov najvyššieho manažmentu by mali prichádzať do úvahy len v prípade mimoriadne vysokého zisku. Reagovali tak na najnovší vývoj vo firme, ktorá v USA priznala vinu v kauze zavádzania pri emisných testoch.Automobilka sa v súvislosti s kauzou zároveň dohodla s americkým ministerstvom spravodlivosti na zaplatení pokuty vo výške 4,3 miliardy USD (4,09 miliardy eur). To je najvyššia pokuta, akú kedy USA pre niektorú z automobiliek stanovili. Spoločnosť okrem toho priznala, že približne 40 zamestnancov jej značiek VW a Audi sa podieľalo na likvidácii dokumentov s cieľom zatajiť pred americkými úradmi systematické využívanie softvéru, ktorý počas emisných testov dieselových áut maskoval skutočné hodnoty oxidov dusíka. Práve pre tento rozsah podvodov investori vyzvali firmu na rozsiahle reformy.Zároveň žiadajú, aby manažéri dostali odmeny tento rok len v prípade, že firma vykáže obzvlášť dobré výsledky. Podľa investorov by najvyšší manažment mal mať nárok na akékoľvek odmeny len v prípade, že zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahne minimálne 17 miliárd eur. EBIT pod touto hranicou by mal znamenať, že žiadne odmeny vyplatené nebudú.VW odhaduje, že za rok 2016 zaznamená prevádzkovú maržu v rozpätí od 5 % do 6 % pri očakávaných tržbách okolo 213 miliárd eur. To signalizuje EBIT na úrovni 10,6 miliardy až 12,8 miliardy eur.Firma predbežne vyčlenila viac než 18 miliárd eur na pokrytie nákladov spojených s riešením emisnej kauzy. Najnovšia dohoda v USA, v rámci ktorej Volkswagen zaplatí 4,3 miliardy USD, náklady zvýši, nemenovaný zdroj však pre agentúru Reuters uviedol, že suma 20 miliárd eur by nemala byť prekročená.